抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 國際 16:05 2021/05/20 分享： 以色列的新型冠狀病毒疫接種經驗，無疑稱得上是成功，惟細看近期以色列的接種劑數變化圖，便會發現世界冠軍也面臨煩惱，當地接種至少一劑疫苗的國民佔比，自5月尾突破60%關後，曲綫斜率顯著變平，反映速度大幅減慢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 2021/05/16 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 你可能感興趣 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 18:10 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 16:47 2021/05/16 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 07:25 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 最新專欄文章 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 疫苗 冠狀病毒 俄亥俄 乙型肝炎 以色列 美國