抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？

以色列的新型冠狀病毒疫接種經驗，無疑稱得上是成功，惟細看近期以色列的接種劑數變化圖，便會發現世界冠軍也面臨煩惱，當地接種至少一劑疫苗的國民佔比，自5月尾突破60%關後，曲綫斜率顯著變平，反映速度大幅減慢。

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