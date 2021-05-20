  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？

國際 16:05 2021/05/20

分享：

以色列的新型冠狀病毒疫接種經驗，無疑稱得上是成功，惟細看近期以色列的接種劑數變化圖，便會發現世界冠軍也面臨煩惱，當地接種至少一劑疫苗的國民佔比，自5月尾突破60%關後，曲綫斜率顯著變平，反映速度大幅減慢。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
2021/05/19
打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
2021/05/16
世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲
2021/05/14
英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲
疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開
2021/05/13
疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開
拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？
2021/05/10
拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？

你可能感興趣

打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
18:10 2021/05/19
打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
16:47 2021/05/16
世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲
07:25 2021/05/14
英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲

最新專欄文章

打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
2021/05/19
打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟
2021/02/06
歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟
促英國共享疫苗 世衛未免強人所難
2021/02/04
促英國共享疫苗 世衛未免強人所難
澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？
2021/02/03
澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？
拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？
2021/02/02
拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？
疫情 疫苗 冠狀病毒 俄亥俄 乙型肝炎 以色列 美國

下一篇文章

打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版