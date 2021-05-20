炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 名家專欄 2021/05/20 分享： 環球投資者對美國收水、加息恐懼，隨市場對通脹急升憂慮紓緩而降溫。美滙指數與美債息同步向下，造就台股為首亞洲股市周二全綫急升。本港龍頭科技股同步全綫反彈，投資者再次暫時放下債息趨升，拖低科技股估值的憂慮 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 同程19元吸納 季績勝預期 今日 同程19元吸納 季績勝預期 你可能感興趣 同程19元吸納 季績勝預期 今日 00:01 同程19元吸納 季績勝預期 最新專欄文章 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 2021/05/19 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 透視中港美 - 中移動火速回A 炒作水位如何？ 2021/05/19 中移動火速回A 炒作水位如何？ 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 2021/05/18 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 透視中港美 - 認購京東物流 跟超級大戶 2021/05/18 認購京東物流 跟超級大戶 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 2021/05/17 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 疫情 美國 美股 美滙 台股 美滙指數 人民幣 美元