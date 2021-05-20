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炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市

名家專欄 2021/05/20

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環球投資者對美國收水、加息恐懼，隨市場對通脹急升憂慮紓緩而降溫。美滙指數與美債息同步向下，造就台股為首亞洲股市周二全綫急升。本港龍頭科技股同步全綫反彈，投資者再次暫時放下債息趨升，拖低科技股估值的憂慮

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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