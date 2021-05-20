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疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市

名家專欄 14:00 2021/05/20

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雖然疫症困擾全球已超過一年的時間，但對於富豪、老牌家族的財富影響相當有限，他們對於優質物業的需求較大，而近月推售的新盤不乏鐵路、市區優質盤，令一手市場湧現富豪、老牌家族大手掃貨情況。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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