疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 名家專欄 14:00 2021/05/20 分享： 雖然疫症困擾全球已超過一年的時間，但對於富豪、老牌家族的財富影響相當有限，他們對於優質物業的需求較大，而近月推售的新盤不乏鐵路、市區優質盤，令一手市場湧現富豪、老牌家族大手掃貨情況。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 2021/03/24 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 新盤有價有市 加速樓市升温 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 三大因素支持 樓價破頂在望 2021/05/15 三大因素支持 樓價破頂在望 你可能感興趣 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 07:00 2021/03/24 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 新盤有價有市 加速樓市升温 14:00 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 三大因素支持 樓價破頂在望 14:00 2021/05/15 三大因素支持 樓價破頂在望 最新專欄文章 專家樓論 - 居屋創新高 點解都撻訂 今日 居屋創新高 點解都撻訂 專家樓論 - 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 2021/05/19 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 專家樓論 - 居屋增量 2021/05/19 居屋增量 專家樓論 - 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 2021/05/18 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 專家樓論 - 港府收地 在打甚麼算盤？ 2021/05/18 港府收地 在打甚麼算盤？ 拆息 物業 一手市場 鐵路