【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 名家專欄 13:18 2021/05/20 分享： 美聯儲局本港時間今日凌晨發表4月FOMC會議紀錄，顯示有儲局官員認為或需在未來數次會議上討論縮減買債，再度觸發投資市場對收水、加息憂慮。惟港股今早表現卻上演小小反高潮，並非大市不跌倒升，而是拖累大市向下的主力並非估值面對壓力的新經濟股，反而傳統經濟藍籌近全綫下跌。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 今日 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 2021/05/19 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 透視中港美 - 中移動火速回A 炒作水位如何？ 2021/05/19 中移動火速回A 炒作水位如何？ 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 2021/05/18 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 透視中港美 - 認購京東物流 跟超級大戶 2021/05/18 認購京東物流 跟超級大戶 加息 恒生指數 經濟 港股 新經濟股 恒生科技指數 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 中國概念股 美國聯儲局