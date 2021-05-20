【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽

美聯儲局本港時間今日凌晨發表4月FOMC會議紀錄，顯示有儲局官員認為或需在未來數次會議上討論縮減買債，再度觸發投資市場對收水、加息憂慮。惟港股今早表現卻上演小小反高潮，並非大市不跌倒升，而是拖累大市向下的主力並非估值面對壓力的新經濟股，反而傳統經濟藍籌近全綫下跌。

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