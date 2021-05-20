大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 名家專欄 17:25 2021/05/20 分享： 疫下寫字樓出現新常態，核心區大樓面的需求料疲弱，反而非核心區較細樓面，或成機構未來考慮對象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈大租戶 去中環化 2021/04/26 商廈大租戶 去中環化 商廈市場 絶處逢生 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 你可能感興趣 商廈大租戶 去中環化 01:00 2021/04/26 商廈大租戶 去中環化 商廈市場 絶處逢生 14:00 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 12:13 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 最新專欄文章 九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 2021/05/18 九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 點解無人買黃竹坑站開放式？ 2021/05/17 點解無人買黃竹坑站開放式？ 政府收回新界3迷你地 釋放出咩訊息？ 2021/05/14 政府收回新界3迷你地 釋放出咩訊息？ 誇國品牌重返羅素街 租金止跌回升？ 2021/05/12 誇國品牌重返羅素街 租金止跌回升？ 豪客出手樓市有力再上？ 2021/05/11 豪客出手樓市有力再上？ 商廈 在家工作 仲量聯行