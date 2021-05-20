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大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？

名家專欄 17:25 2021/05/20

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疫下寫字樓出現新常態，核心區大樓面的需求料疲弱，反而非核心區較細樓面，或成機構未來考慮對象。

...

欄名 : 樓市分析

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