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科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒

國際 16:05 2021/05/21

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作者於書中提出一個值得深思的論點：科技進步反而會促進新冠肺炎疫情傳播。

新冠肺炎疫情於全球蔓延超過一年，世界衛生組織（WHO）獨立專家委員會早前發表報告，指出全球於疫情爆發期間出現大量失誤和延誤，以致疫情失控。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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