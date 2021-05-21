科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 國際 16:05 2021/05/21 分享： ▲ 作者於書中提出一個值得深思的論點：科技進步反而會促進新冠肺炎疫情傳播。 新冠肺炎疫情於全球蔓延超過一年，世界衛生組織（WHO）獨立專家委員會早前發表報告，指出全球於疫情爆發期間出現大量失誤和延誤，以致疫情失控。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出 2021/05/20 【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出 【新冠疫苗】紐約准接種者除口罩 民眾仍照戴 2021/05/20 【新冠疫苗】紐約准接種者除口罩 民眾仍照戴 【新冠疫苗】福西：年內或打第3劑 非人人可「除罩」 2021/05/20 【新冠疫苗】福西：年內或打第3劑 非人人可「除罩」 英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜 2021/05/20 英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜 已接種新冠疫苗旅客 歐盟料放寬入境要求 2021/05/19 已接種新冠疫苗旅客 歐盟料放寬入境要求 你可能感興趣 【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出 17:10 2021/05/20 【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出 【新冠疫苗】紐約准接種者除口罩 民眾仍照戴 12:46 2021/05/20 【新冠疫苗】紐約准接種者除口罩 民眾仍照戴 【新冠疫苗】福西：年內或打第3劑 非人人可「除罩」 11:46 2021/05/20 【新冠疫苗】福西：年內或打第3劑 非人人可「除罩」 最新專欄文章 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 2021/05/07 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 2021/04/30 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 提升教育程度 應對歧視上上策？ 2021/04/16 提升教育程度 應對歧視上上策？ 疫情 假新聞 疫苗 口罩 出入境管制 媒體 新冠肺炎 新冠肺炎疫情