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中美經貿「打斷骨頭連著筋」 脫鉤論恐可休矣

中國 08:00 2021/05/21

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總統拜登上台後，中美關係不但未能改善，甚至在某些方面，如人權、台海問題上變得更加劍拔弩張。不過，最早令中美關係緊張的貿易戰，不但偃旗息鼓，且從最新貿易數據看，雙邊經貿關係似乎是「越打越親密」。

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