新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 名家專欄 14:00 2021/05/21 分享： 新盤市場熾熱，引爆新一浪的樓市升勢。隨着新盤售價連環創新高，成為區內樓價指標，將刺激同區二手小業主叫價更加進取，並帶動二手市場氣氛之餘，形成一浪接一浪的升市效應。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 2021/05/08 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 2021/05/10 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 樓市內循環 樓價勢破頂 2021/05/11 樓市內循環 樓價勢破頂 你可能感興趣 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 14:00 2021/05/08 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 09:00 2021/05/10 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 樓市內循環 樓價勢破頂 14:00 2021/05/11 樓市內循環 樓價勢破頂 最新專欄文章 專家樓論 - 發展郊野公園邊陲 爭論從未平息 今日 發展郊野公園邊陲 爭論從未平息 專家樓論 - 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 2021/05/20 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 專家樓論 - 居屋創新高 點解都撻訂 2021/05/20 居屋創新高 點解都撻訂 專家樓論 - 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 2021/05/19 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 專家樓論 - 居屋增量 2021/05/19 居屋增量 樓價 晉環 THE HENLEY I 成交 放盤 發展商 二手市場 一手市場