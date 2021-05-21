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新盤高價浪接浪 樓價破頂在望

名家專欄 14:00 2021/05/21

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新盤市場熾熱，引爆新一浪的樓市升勢。隨着新盤售價連環創新高，成為區內樓價指標，將刺激同區二手小業主叫價更加進取，並帶動二手市場氣氛之餘，形成一浪接一浪的升市效應。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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