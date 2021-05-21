傳統藍籌無懼美收水 仍可看好

美聯儲局4月FOMC會議紀錄，顯示有儲局官員認為未來數次會議或需討論縮減買債，再觸發市場對收水、加息憂慮。惟港股昨上演小小反高潮，並非大市不跌倒升，而是拖累大市向下的主力並非估值面對壓力的新經濟股，反

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