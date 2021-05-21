傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 名家專欄 2021/05/21 分享： 美聯儲局4月FOMC會議紀錄，顯示有儲局官員認為未來數次會議或需討論縮減買債，再觸發市場對收水、加息憂慮。惟港股昨上演小小反高潮，並非大市不跌倒升，而是拖累大市向下的主力並非估值面對壓力的新經濟股，反 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 國家鼓勵生育 錦欣生殖吸納 今日 國家鼓勵生育 錦欣生殖吸納 你可能感興趣 國家鼓勵生育 錦欣生殖吸納 今日 00:01 國家鼓勵生育 錦欣生殖吸納 最新專欄文章 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 2021/05/20 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 透視中港美 - 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 2021/05/20 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 2021/05/19 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 透視中港美 - 中移動火速回A 炒作水位如何？ 2021/05/19 中移動火速回A 炒作水位如何？ 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 2021/05/18 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 恒生指數 港股通 港股 滙豐控股（00005） 吉利汽車（00175） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810）