騰訊Vs網易 遊戲業務比拼

新冠疫情持續一年多，疫苗推出令疫情逐漸緩和，宅經濟效應未如以前，但對遊戲需求仍強。遊戲巨頭騰訊（00700）及網易（09999）今年首季遊戲收入均有1成增長，在王牌遊戲加持下，騰訊的遊戲收入按年增長仍

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