騰訊Vs網易 遊戲業務比拼 名家專欄 2021/05/21 分享： 新冠疫情持續一年多，疫苗推出令疫情逐漸緩和，宅經濟效應未如以前，但對遊戲需求仍強。遊戲巨頭騰訊（00700）及網易（09999）今年首季遊戲收入均有1成增長，在王牌遊戲加持下，騰訊的遊戲收入按年增長仍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 2021/05/20 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 交易講場 - 著名投資者唱淡 Tesla是泡沫？ 2021/05/19 著名投資者唱淡 Tesla是泡沫？ 交易講場 - 印尼兩獨角獸合併 投資者星光熠熠 2021/05/18 印尼兩獨角獸合併 投資者星光熠熠 交易講場 - 3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 2021/05/17 3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 交易講場 - 「B站」首季業績不俗 為何股價挫？ 2021/05/15 「B站」首季業績不俗 為何股價挫？ 金融 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 遊戲 產品 買入 社交平台 目標價 微信 QQ