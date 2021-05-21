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騰訊Vs網易 遊戲業務比拼

名家專欄 2021/05/21

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新冠疫情持續一年多，疫苗推出令疫情逐漸緩和，宅經濟效應未如以前，但對遊戲需求仍強。遊戲巨頭騰訊（00700）及網易（09999）今年首季遊戲收入均有1成增長，在王牌遊戲加持下，騰訊的遊戲收入按年增長仍

...

撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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金融 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 遊戲 產品 買入 社交平台 目標價 微信 QQ

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