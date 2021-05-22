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騰訊最差零增長 投資或變長期承擔

名家專欄 2021/05/22

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騰訊（00700）周四公布今年首季業績稍遜預期，股價昨大跌逾3%，成表現最差藍籌，並再度跌穿南非大股東Naspers上月配股價595元（圖一）。

騰訊首季經調整盈利按年增22%，稍低於市場預期，相信並非

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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