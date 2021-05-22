騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 名家專欄 2021/05/22 分享： 騰訊（00700）周四公布今年首季業績稍遜預期，股價昨大跌逾3%，成表現最差藍籌，並再度跌穿南非大股東Naspers上月配股價595元（圖一）。 騰訊首季經調整盈利按年增22%，稍低於市場預期，相信並非 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 申洲跑贏大市 產能繼續擴張 今日 申洲跑贏大市 產能繼續擴張 網易有佳績 博見200元 今日 網易有佳績 博見200元 你可能感興趣 申洲跑贏大市 產能繼續擴張 今日 00:01 申洲跑贏大市 產能繼續擴張 網易有佳績 博見200元 今日 00:01 網易有佳績 博見200元 最新專欄文章 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 2021/05/21 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 透視中港美 - 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 2021/05/21 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 2021/05/20 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 透視中港美 - 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 2021/05/20 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 2021/05/19 【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 新經濟股 遊戲 軟件 集資 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 瑞銀