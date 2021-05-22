新盤定位 成敗關鍵 名家專欄 14:00 2021/05/22 分享： 鴨脷洲逸南主打細單位，入場銀碼較細，港島區已三年未錄得低於500萬元入場價的新盤，除了迎合上車需求之外，更搶佔投資收租市場，在市場定位上有一定優勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 2021/05/17 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 2021/05/18 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 2021/05/20 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 2021/05/21 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 你可能感興趣 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 08:30 2021/05/17 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 14:00 2021/05/18 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 14:00 2021/05/20 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 2021/05/21 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 專家樓論 - 發展郊野公園邊陲 爭論從未平息 2021/05/21 發展郊野公園邊陲 爭論從未平息 專家樓論 - 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 2021/05/20 疫下富豪身家沒貶值 造就一手旺市 專家樓論 - 居屋創新高 點解都撻訂 2021/05/20 居屋創新高 點解都撻訂 專家樓論 - 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 2021/05/19 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 一手市場 逸南 鴨脷洲 黃竹坑