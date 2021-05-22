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新盤定位 成敗關鍵

名家專欄 14:00 2021/05/22

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鴨脷洲逸南主打細單位，入場銀碼較細，港島區已三年未錄得低於500萬元入場價的新盤，除了迎合上車需求之外，更搶佔投資收租市場，在市場定位上有一定優勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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