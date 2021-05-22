騰訊大灑金錢投資 明年可收成？ 名家專欄 2021/05/22 分享： 科網巨頭盈利引擎齊熄火，繼阿里巴巴（09988）後，騰訊（00700）季績同樣令人失望。內地互聯網行業進入大規模投資期，已可預見兩大龍頭今年盈利增長乏力，投資者未來數季料難炒作業績。 加碼投3領域 盈利 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 騰訊Vs網易 遊戲業務比拼 2021/05/21 騰訊Vs網易 遊戲業務比拼 交易講場 - 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 2021/05/20 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 交易講場 - 著名投資者唱淡 Tesla是泡沫？ 2021/05/19 著名投資者唱淡 Tesla是泡沫？ 交易講場 - 印尼兩獨角獸合併 投資者星光熠熠 2021/05/18 印尼兩獨角獸合併 投資者星光熠熠 交易講場 - 3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 2021/05/17 3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 金融 騰訊控股（00700） 目標價 成交 買入 遊戲 微信 SaaS 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣