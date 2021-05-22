騰訊大灑金錢投資 明年可收成？

科網巨頭盈利引擎齊熄火，繼阿里巴巴（09988）後，騰訊（00700）季績同樣令人失望。內地互聯網行業進入大規模投資期，已可預見兩大龍頭今年盈利增長乏力，投資者未來數季料難炒作業績。

加碼投3領域 盈利

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