恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？

恒指大改革出台首次季檢上周五揭盅，結果肯定令炒家大失所望。事前市場追捧染藍大熱的重磅科技股，沒有一隻成功晉身藍籌。

恒生公司只挑選3隻市值相對較低的二綫股為藍籌新貴，相信不少市場人士都有雷聲大、雨點小的

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