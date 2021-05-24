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恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？

名家專欄 2021/05/24

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恒指大改革出台首次季檢上周五揭盅，結果肯定令炒家大失所望。事前市場追捧染藍大熱的重磅科技股，沒有一隻成功晉身藍籌。

恒生公司只挑選3隻市值相對較低的二綫股為藍籌新貴，相信不少市場人士都有雷聲大、雨點小的

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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