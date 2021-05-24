恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 名家專欄 2021/05/24 分享： 恒指大改革出台首次季檢上周五揭盅，結果肯定令炒家大失所望。事前市場追捧染藍大熱的重磅科技股，沒有一隻成功晉身藍籌。 恒生公司只挑選3隻市值相對較低的二綫股為藍籌新貴，相信不少市場人士都有雷聲大、雨點小的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 2021/05/22 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 2021/05/21 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 透視中港美 - 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 2021/05/21 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 2021/05/20 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 透視中港美 - 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 2021/05/20 炒通脹憂慮紓緩 港股難脫波動市 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒大汽車（00708） 信義光能（00968） 比亞迪股份（01211） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810） 醫渡科技（02158） 汽車之家—S（02518） 美團－W（03690）