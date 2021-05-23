哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 國際 19:13 2021/05/23 分享： 說到美國新晉政治人物，美國左翼進步派代表人物、民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）相信是較為人所熟悉的一位，除了年輕有活力，還因講說話夠進取，贏盡注意。她近期關於以巴衝突的言論，再次成為輿論焦點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 2021/05/18 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 你可能感興趣 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 16:05 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 16:05 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 18:10 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 政治 軍事衝突 軍事 戰爭 加沙 伊朗 巴勒斯坦 以色列 美國