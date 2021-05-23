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哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性

國際 19:13 2021/05/23

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說到美國新晉政治人物，美國左翼進步派代表人物、民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）相信是較為人所熟悉的一位，除了年輕有活力，還因講說話夠進取，贏盡注意。她近期關於以巴衝突的言論，再次成為輿論焦點。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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