【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 名家專欄 18:45 2021/05/24 分享： 港交所（00388）今早股價隨大市偏軟，全日跌0.7%，險守450元大關。市場熱議港交所上周決定調高新上市公司盈利要求6成，以及與證監會發表合聲明強調打擊問題新股，似為市場情緒加添不明朗因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 今日 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 透視中港美 - 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 2021/05/22 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 2021/05/21 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 透視中港美 - 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 2021/05/21 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 2021/05/20 【資金輪動】新經濟股甫見起色 傳統股接力遭狠沽 新經濟股 國際金融中心 快手—W（01024） 第二上市 中國概念股 屢創新高 生物科技 港股 經濟 生物科技股