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【港交所股價】港交所提上市門檻嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長

名家專欄 13:35 2021/05/24

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港交所 （00388） 今早股價隨大市偏軟，半日跌近1%，中午收報449.8元，再失守450元大關。市場熱議港交所上周決定調高新上市公司盈利要求6成，以及與證監會發聯合聲明強調打擊問題新股，似為市場情緒加添了一項不明朗因素。

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欄名 : 透視中港美

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