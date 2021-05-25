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港交所估值雖回落 增長未變

名家專欄 2021/05/25

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港交所（00388）昨股價隨大市偏軟，全日跌0.7%，險守450元大關。市場熱議港交所上周決定調高新上市公司盈利要求6成，以及與證監會發表聯合聲明強調打擊問題新股，似為市場情緒加添不明朗因素。

論者或謂

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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