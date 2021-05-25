港交所估值雖回落 增長未變 名家專欄 2021/05/25 分享： 港交所（00388）昨股價隨大市偏軟，全日跌0.7%，險守450元大關。市場熱議港交所上周決定調高新上市公司盈利要求6成，以及與證監會發表聯合聲明強調打擊問題新股，似為市場情緒加添不明朗因素。 論者或謂 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 2021/05/24 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 透視中港美 - 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 2021/05/24 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 透視中港美 - 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 2021/05/22 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 2021/05/21 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 透視中港美 - 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 2021/05/21 傳統藍籌無懼美收水 仍可看好 IPO 新經濟 新經濟股 微信 第二上市 集資 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 證監會