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加密貨幣「上緊箍」 港爭做規範虛擬市場

中國 08:00 2021/05/25

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過去一周對幣圈來說是疾風驟雨的一周，在三大金融協會向金融機構發布交易禁令後，金融穩定委進一步定調「嚴打比特幣挖礦和交易行為，防範金融風險」，揭開整治比特幣市場大幕。在內地給加密貨幣「上緊箍」之際，作為全球金融中心，香港更應加快開拓金融科技市場，成為虛擬經濟基地。

...

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