加密貨幣「上緊箍」 港爭做規範虛擬市場 中國 08:00 2021/05/25 分享： 過去一周對幣圈來說是疾風驟雨的一周，在三大金融協會向金融機構發布交易禁令後，金融穩定委進一步定調「嚴打比特幣挖礦和交易行為，防範金融風險」，揭開整治比特幣市場大幕。在內地給加密貨幣「上緊箍」之際，作為全球金融中心，香港更應加快開拓金融科技市場，成為虛擬經濟基地。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 2021/05/20 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 2021/04/24 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 比特幣值多少？ 2021/05/21 比特幣值多少？ 虛擬貨幣 為何易被興風作浪？ 2021/04/21 虛擬貨幣 為何易被興風作浪？ 虛擬幣風高浪急 散戶忌盲目跟風 2021/04/19 虛擬幣風高浪急 散戶忌盲目跟風 你可能感興趣 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 01:00 2021/05/20 中美連環出手 比特幣壓力非同小可 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 01:00 2021/04/24 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 比特幣值多少？ 01:00 2021/05/21 比特幣值多少？ 經濟 虛擬貨幣 政治 市場交易 香港 比特幣 人民幣 金融 Fintech 銀行