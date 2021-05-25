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【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示

名家專欄 13:35 2021/05/25

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一度為近年股東最膁錢新股之一的科網半新股快手 （01024） ，昨公布首季虧損急擴大後，遭大行紛紛下調目標價以至投資評級，拖累股價半日急挫一成，中午收報208元，見上市新低。

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欄名 : 透視中港美

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