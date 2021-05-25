【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 名家專欄 13:35 2021/05/25 分享： 一度為近年股東最膁錢新股之一的科網半新股快手 （01024） ，昨公布首季虧損急擴大後，遭大行紛紛下調目標價以至投資評級，拖累股價半日急挫一成，中午收報208元，見上市新低。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所估值雖回落 增長未變 今日 港交所估值雖回落 增長未變 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 2021/05/24 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 透視中港美 - 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 2021/05/24 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 透視中港美 - 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 2021/05/22 騰訊最差零增長 投資或變長期承擔 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 2021/05/21 【騰訊股價】騰訊加入阿里零增長俱樂部 大行削價北水轉沽 港股 指數 IPO 成交 止蝕 見頂 快手—W（01024） 京東物流（02618） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）