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水向低流  細價車位受追捧

名家專欄 12:36 2021/05/25

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樓市加速回升，其實車位市場今年的表現都十分理想，單計成交量較去年同期急升約1.7倍，反映在低息加上非住宅雙倍印花稅撤銷後，投資者蜂擁流入車位市場。

...

欄名 : 樓市分析

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