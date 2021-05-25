水向低流 細價車位受追捧 名家專欄 12:36 2021/05/25 分享： 樓市加速回升，其實車位市場今年的表現都十分理想，單計成交量較去年同期急升約1.7倍，反映在低息加上非住宅雙倍印花稅撤銷後，投資者蜂擁流入車位市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 舖位市道有望牛年率先翻身？ 2021/02/19 舖位市道有望牛年率先翻身？ 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 2021/05/19 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 資金四出尋寶 車位又變新寵？ 2021/02/17 資金四出尋寶 車位又變新寵？ 你可能感興趣 舖位市道有望牛年率先翻身？ 08:00 2021/02/19 舖位市道有望牛年率先翻身？ 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 10:00 2021/05/19 旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 資金四出尋寶 車位又變新寵？ 01:00 2021/02/17 資金四出尋寶 車位又變新寵？ 最新專欄文章 下一站大圍站 2021/05/24 下一站大圍站 大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 2021/05/20 大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 2021/05/18 九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 點解無人買黃竹坑站開放式？ 2021/05/17 點解無人買黃竹坑站開放式？ 政府收回新界3迷你地 釋放出咩訊息？ 2021/05/14 政府收回新界3迷你地 釋放出咩訊息？ 二手市場 車位 印花稅