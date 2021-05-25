B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 國際 16:30 2021/05/25 分享： 還記得美國前總統特朗普（Donald Trump），愛以「中國病毒」稱呼新冠病毒，遭美國政界、民間及國際社會口誅筆伐，指措辭涉種族歧視。事實上，有關措辭的確挑起美國社會對亞裔的仇視心態，不應使用。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 2021/05/24 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 2021/05/23 哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 你可能感興趣 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 16:08 2021/05/24 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 19:13 2021/05/23 哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 16:05 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 疫情 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 傳染病 歧視 特朗普 世界衞生組織 印度