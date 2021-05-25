B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈

還記得美國前總統特朗普（Donald Trump），愛以「中國病毒」稱呼新冠病毒，遭美國政界、民間及國際社會口誅筆伐，指措辭涉種族歧視。事實上，有關措辭的確挑起美國社會對亞裔的仇視心態，不應使用。

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