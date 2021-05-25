【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成

港交所 （00388） 股價由今年初紀錄高位累跌兩成，股價在約450元低位伏螫多時，今日動極思動，股價大半逾半成，收報474.6元。

今日市場無甚消息，只有主席史美倫及新任行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）今早主席旗下LME亞洲年會時，大力唱好本港金融市場及商品交易前景，股價即乘機挾上。

本欄今日見報文章，已詳談港交所市盈率估值跌近過去10年長期平均值，但大市成交、收人及盈利趨勢增長大致不變，預期股價再大跌空間有限，只是股價挾升時機來得較預期快。

收費全文請看：港交所估值雖回落 增長未變

文章節錄如下：

港交所近年股價與盈利屢創新高，又確與新股IPO市場大旺息息相關，關建是3年前先後改例引入同股不同權新經濟股、回港第二上市中概股，以及未盈利生物科技股，鞏固了港交所作為科技股及生科股集資中心地位，推動港股成交及轉手率（velocity）同現趨勢增長。

日均成交近2000億 轉手率急增

盡管近日成交稍減，港股今年以來日均成交仍近2,000億元，較去年日均不足1,300億元大增逾五成；相對港股總市值約52萬億元計，成交年化轉手率升至近九成半，較2018年恒指創新高當年還要高，更大幅高於過去數年約五成半至六成半水平。

高位急回兩成 估值跌近十年平均

港交所現價約450元，已較今年初收市紀錄高位大跌逾兩成，跌幅相對處於內地反壟斷及金融監管暴眼風的龍頭科網股也不遑多讓。港交所市值近日更再被芝加哥商交所（美：CME）追過，失去全球上市交易所一哥寶座，預測市盈率由高峰期近50倍急降至約38倍（今日回升至近40倍）。

港交所股價與科網股風雨同舟，關鍵是盈利前景與科網股憂戚與共。科網平台監管風暴之下，不單阿里巴巴 （09988） 分拆金融科技業務螞蟻集團上市計劃去年底遭煞停，內地最大短視頻平台抖音母企字節跳動上月甫傳啟動上市計劃，即澄清不具上市條例。

港交所在成交轉手率趨升支持下收入有一定保障，加上預測市盈率已回落至接近過去10年平均值36倍水平，現價再大跌空間料逐步收窄。

撰文：劉德斌