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大圍站柏傲莊III  能為樓市帶來驚喜？

名家專欄 09:00 2021/05/26

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大圍站柏傲莊III 即將開賣，按最近樓市氣氛來看，相信項目極大機會成為今年最搶手的紅盤之一，有望進一步推動大市向上。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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