京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示

一度為近年散戶最賺錢新股之一的科網半新股快手（01024），周一公布首季虧損急擴大後，遭大行紛紛下調目標價以至投資評級，拖累股價昨急挫逾一成一，以近全日低位205.6元收市，見上市新低。

相對2月中收市

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