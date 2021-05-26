京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 名家專欄 2021/05/26 分享： 一度為近年散戶最賺錢新股之一的科網半新股快手（01024），周一公布首季虧損急擴大後，遭大行紛紛下調目標價以至投資評級，拖累股價昨急挫逾一成一，以近全日低位205.6元收市，見上市新低。 相對2月中收市 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊候低吸納 讓利回應監管 今日 騰訊候低吸納 讓利回應監管 銷售表現強勁 中升創出新高 今日 銷售表現強勁 中升創出新高 你可能感興趣 騰訊候低吸納 讓利回應監管 今日 00:01 騰訊候低吸納 讓利回應監管 銷售表現強勁 中升創出新高 今日 00:01 銷售表現強勁 中升創出新高 最新專欄文章 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 2021/05/25 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 2021/05/25 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 透視中港美 - 港交所估值雖回落 增長未變 2021/05/25 港交所估值雖回落 增長未變 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 2021/05/24 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 透視中港美 - 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 2021/05/24 恒指換馬頭炮 雷聲大雨點小？ 物流營運股 網上購物 科技軟件 美團－W（03690） 京東健康（06618） 人民幣