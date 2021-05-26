君安6厘息 可以追落後

內地股市一如預期一浪高於一浪，升至近三個月高位。而國企指數更放量升破下降軌，可以再衝萬一大關。證券板塊昨日明顯強勢，當中國泰君安（02611）為行業前三，但估值偏低加上高息，以及昨日放量升破三角形，有

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