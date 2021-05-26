君安6厘息 可以追落後 名家專欄 2021/05/26 分享： 內地股市一如預期一浪高於一浪，升至近三個月高位。而國企指數更放量升破下降軌，可以再衝萬一大關。證券板塊昨日明顯強勢，當中國泰君安（02611）為行業前三，但估值偏低加上高息，以及昨日放量升破三角形，有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 光環超值：市盈率4倍 股息8厘 2021/05/25 光環超值：市盈率4倍 股息8厘 中字股實力談 - 瑞聲值得買 重拾高增長 2021/05/22 瑞聲值得買 重拾高增長 中字股實力談 - 吉利準備開車 今年盈利大增 2021/05/21 吉利準備開車 今年盈利大增 中字股實力談 - 復旅明年扭虧 預測PE吸引 2021/05/20 復旅明年扭虧 預測PE吸引 中字股實力談 - 招證追落後 股息有6厘 2021/05/19 招證追落後 股息有6厘 國泰君安（02611） 中信証券（06030） 光大環境（00257） 招商證券（06099） IPO 派息 證券商 中金公司（03908） 科創板 人民幣