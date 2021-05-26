  • 29°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

君安6厘息 可以追落後

名家專欄 2021/05/26

分享：

內地股市一如預期一浪高於一浪，升至近三個月高位。而國企指數更放量升破下降軌，可以再衝萬一大關。證券板塊昨日明顯強勢，當中國泰君安（02611）為行業前三，但估值偏低加上高息，以及昨日放量升破三角形，有

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 光環超值：市盈率4倍 股息8厘
2021/05/25
光環超值：市盈率4倍 股息8厘
中字股實力談 - 瑞聲值得買 重拾高增長
2021/05/22
瑞聲值得買 重拾高增長
中字股實力談 - 吉利準備開車 今年盈利大增
2021/05/21
吉利準備開車 今年盈利大增
中字股實力談 - 復旅明年扭虧 預測PE吸引
2021/05/20
復旅明年扭虧 預測PE吸引
中字股實力談 - 招證追落後 股息有6厘
2021/05/19
招證追落後 股息有6厘
國泰君安（02611） 中信証券（06030） 光大環境（00257） 招商證券（06099） IPO 派息 證券商 中金公司（03908） 科創板 人民幣

上一篇文章

加薪少 制約樓價升幅？

下一篇文章

京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版