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新需求疲弱  商廈空置難望改善  

名家專欄 08:00 2021/05/26

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疫情下甲廈新租務需求疫弱，中環的租務成交，僅為區內客搬遷、升級，一日未通關，甲廈新租務需求將維持低，偏高的空置率難改善。

...

欄名 : 樓市分析

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