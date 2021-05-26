新需求疲弱 商廈空置難望改善 名家專欄 08:00 2021/05/26 分享： 疫情下甲廈新租務需求疫弱，中環的租務成交，僅為區內客搬遷、升級，一日未通關，甲廈新租務需求將維持低，偏高的空置率難改善。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 仲量聯行: 甲廈空置率升至9.4% 中環略為改善 2021/04/21 仲量聯行: 甲廈空置率升至9.4% 中環略為改善 50大甲廈4月錄26成交 按月升86% 創3年來新高 2021/05/03 50大甲廈4月錄26成交 按月升86% 創3年來新高 疫情衝擊環球商業 甲廈需求急降 950萬呎待租創新高 2021/04/13 疫情衝擊環球商業 甲廈需求急降 950萬呎待租創新高 你可能感興趣 仲量聯行: 甲廈空置率升至9.4% 中環略為改善 15:04 2021/04/21 仲量聯行: 甲廈空置率升至9.4% 中環略為改善 50大甲廈4月錄26成交 按月升86% 創3年來新高 10:54 2021/05/03 50大甲廈4月錄26成交 按月升86% 創3年來新高 疫情衝擊環球商業 甲廈需求急降 950萬呎待租創新高 10:30 2021/04/13 疫情衝擊環球商業 甲廈需求急降 950萬呎待租創新高 最新專欄文章 水向低流 細價車位受追捧 2021/05/25 水向低流 細價車位受追捧 下一站大圍站 2021/05/24 下一站大圍站 大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 2021/05/20 大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 2021/05/18 九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 點解無人買黃竹坑站開放式？ 2021/05/17 點解無人買黃竹坑站開放式？ 疫情 中環 商廈