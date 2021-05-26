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為了東京奧運 日本人應該犧牲？

國際 16:05 2021/05/26

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距離東京奧運7月23日的開幕禮只剩兩個月，但作為東道主的日本民眾，卻對這個4年一度（這次還相隔了5年）的體壇盛事提不起勁，主因日本的新冠肺炎疫情持續惡化，東京都為首的多個都府縣紛紛進入緊急狀態。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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