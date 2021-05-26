  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快

名家專欄 13:15 2021/05/26

分享：

市場熱炒人民幣見近3年新高，外資淨流入逾200億元（人民幣，下同）買A股創紀錄，推動A股滬深300指數昨勁升逾3%再現強勢。A股回勇，港股亦受帶動，恒指昨勁彈近500點後，今早再升逾200點，一舉重上29000點大關。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示
今日
京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示
【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示
2021/05/25
【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示
【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成
2021/05/25
【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成
透視中港美 - 港交所估值雖回落 增長未變
2021/05/25
港交所估值雖回落 增長未變
【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長
2021/05/24
【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長
香港交易所（00388） A股 滬深300指數 外資 成交 基金 港股通 港股 ETF 恒生科技指數

下一篇文章

大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版