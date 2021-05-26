【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快

市場熱炒人民幣見近3年新高，外資淨流入逾200億元（人民幣，下同）買A股創紀錄，推動A股滬深300指數昨勁升逾3%再現強勢。A股回勇，港股亦受帶動，恒指昨勁彈近500點後，今早再升逾200點，一舉重上29000點大關。

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