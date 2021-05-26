【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 名家專欄 13:15 2021/05/26 分享： 市場熱炒人民幣見近3年新高，外資淨流入逾200億元（人民幣，下同）買A股創紀錄，推動A股滬深300指數昨勁升逾3%再現強勢。A股回勇，港股亦受帶動，恒指昨勁彈近500點後，今早再升逾200點，一舉重上29000點大關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 今日 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 2021/05/25 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 2021/05/25 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 透視中港美 - 港交所估值雖回落 增長未變 2021/05/25 港交所估值雖回落 增長未變 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 2021/05/24 【港交所股價】港交所嚴打問題新股 毋損盈利趨勢增長 香港交易所（00388） A股 滬深300指數 外資 成交 基金 港股通 港股 ETF 恒生科技指數