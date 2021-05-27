耗電勁還耗電勁 比特幣未必不環保 國際 16:05 2021/05/27 分享： Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早前在Twitter發文，稱曾與幣界人士討論如何解決比特幣（Bitcoin）的環保問題，更形容似乎有望（Potentially promising）成事。這位強大的比特幣界KOL帖文一出，幣價馬上有反應，當日一度由3.8萬美元抽升至3.96萬美元水平。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 2021/05/24 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 2021/05/23 哈馬斯以巴人性命押注 美左翼感性蓋過理性 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 你可能感興趣 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 16:05 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 19:12 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 16:08 2021/05/24 白俄鬥歐盟 國際航空業恐陷地雷陣 最新專欄文章 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 2021/05/26 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 經濟 虛擬貨幣 風能 電力 馬斯克 以太坊 比特幣