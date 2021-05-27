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耗電勁還耗電勁 比特幣未必不環保

國際 16:05 2021/05/27

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早前在Twitter發文，稱曾與幣界人士討論如何解決比特幣（Bitcoin）的環保問題，更形容似乎有望（Potentially promising）成事。這位強大的比特幣界KOL帖文一出，幣價馬上有反應，當日一度由3.8萬美元抽升至3.96萬美元水平。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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