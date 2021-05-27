北水基金蓄勢 科技ETF列陣

市場熱炒人民幣衝上3年高位，外資淨流入買A股創單日紀錄，推動A股滬深300指數周二勁升逾3%再現強勢。A股回勇，港股亦受帶動，恒指周二勁彈近500點後，昨再升逾200點，一舉重越29000點大關。

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