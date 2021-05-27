  • 29°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北水基金蓄勢 科技ETF列陣

名家專欄 2021/05/27

分享：

市場熱炒人民幣衝上3年高位，外資淨流入買A股創單日紀錄，推動A股滬深300指數周二勁升逾3%再現強勢。A股回勇，港股亦受帶動，恒指周二勁彈近500點後，昨再升逾200點，一舉重越29000點大關。

A股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

中軟國際受惠華為發展鴻蒙
今日
中軟國際受惠華為發展鴻蒙

你可能感興趣

中軟國際受惠華為發展鴻蒙
今日 00:01
中軟國際受惠華為發展鴻蒙

最新專欄文章

【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快
2021/05/26
【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快
透視中港美 - 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示
2021/05/26
京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示
【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示
2021/05/25
【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示
【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成
2021/05/25
【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成
透視中港美 - 港交所估值雖回落 增長未變
2021/05/25
港交所估值雖回落 增長未變
北水流入 生物科技股 港股 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 美滙指數 人民幣 股票

上一篇文章

兩房價搶高 突破700萬元

下一篇文章

變形通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版