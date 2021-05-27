北水基金蓄勢 科技ETF列陣 名家專欄 2021/05/27 分享： 市場熱炒人民幣衝上3年高位，外資淨流入買A股創單日紀錄，推動A股滬深300指數周二勁升逾3%再現強勢。A股回勇，港股亦受帶動，恒指周二勁彈近500點後，昨再升逾200點，一舉重越29000點大關。 A股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中軟國際受惠華為發展鴻蒙 今日 中軟國際受惠華為發展鴻蒙 你可能感興趣 中軟國際受惠華為發展鴻蒙 今日 00:01 中軟國際受惠華為發展鴻蒙 最新專欄文章 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 2021/05/26 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 透視中港美 - 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 2021/05/26 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 2021/05/25 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 2021/05/25 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 透視中港美 - 港交所估值雖回落 增長未變 2021/05/25 港交所估值雖回落 增長未變 北水流入 生物科技股 港股 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 美滙指數 人民幣 股票