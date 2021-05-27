  • 29°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為開東京奧運 日本應作犧牲？

名家專欄 2021/05/27

分享：

距離東京奧運7月23日的開幕禮只剩兩個月，但作為東道主的日本民眾，卻對這個4年一度（這次還相隔了5年）的體壇盛事提不起勁，主因日本的新冠肺炎疫情持續惡化，東京都為首的多個都府縣紛紛進入緊急狀態。

雖然日

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

國金札記 - B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈
2021/05/26
B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈
國金札記 - 白俄羅斯鬥歐盟 航空業恐陷地雷陣
2021/05/25
白俄羅斯鬥歐盟 航空業恐陷地雷陣
國金札記 - 以巴衝突暫緩 長期根源仍難解
2021/05/24
以巴衝突暫緩 長期根源仍難解
國金札記 - 抽獎利誘打疫苗 重賞必有勇夫？
2021/05/21
抽獎利誘打疫苗 重賞必有勇夫？
國金札記 - 打疫苗可除口罩 拜登恐操之過急
2021/05/20
打疫苗可除口罩 拜登恐操之過急
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 東京 奧運會 護士 奧委會 銀行 美元

上一篇文章

覓地成必答題 兩任特首各有策略

下一篇文章

二手房調控＋按息升 樓市臨拐點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版