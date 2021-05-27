為開東京奧運 日本應作犧牲？ 名家專欄 2021/05/27 分享： 距離東京奧運7月23日的開幕禮只剩兩個月，但作為東道主的日本民眾，卻對這個4年一度（這次還相隔了5年）的體壇盛事提不起勁，主因日本的新冠肺炎疫情持續惡化，東京都為首的多個都府縣紛紛進入緊急狀態。 雖然日 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 2021/05/26 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 國金札記 - 白俄羅斯鬥歐盟 航空業恐陷地雷陣 2021/05/25 白俄羅斯鬥歐盟 航空業恐陷地雷陣 國金札記 - 以巴衝突暫緩 長期根源仍難解 2021/05/24 以巴衝突暫緩 長期根源仍難解 國金札記 - 抽獎利誘打疫苗 重賞必有勇夫？ 2021/05/21 抽獎利誘打疫苗 重賞必有勇夫？ 國金札記 - 打疫苗可除口罩 拜登恐操之過急 2021/05/20 打疫苗可除口罩 拜登恐操之過急 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 東京 奧運會 護士 奧委會 銀行 美元