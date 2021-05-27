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新白居二出籠  勢成升市推動力

名家專欄 10:57 2021/05/27

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近月二手樓市持續升溫，多個籃籌屋苑造價創新高，帶動綠表公、居屋單位造價向好，加上新一批4,500個「白居二」合資格人士剛剛「出籠」，為市場注入新動力，預期短期綠表公、居屋市場將接力推動樓價向上。

  • 新一批4500名白居二昨日開始入市
  • 新居屋2020向隅客將進一步推動樓市
  • 高價綠表居屋個案成新一輪樓市升浪推動力

新一批4500個「白居二」名額上周批出，即時有準買家急不及待入市搶盤，帶動綠表價格上升，例如黃大仙竹園北邨橡園樓高層10室，實用面積443平方呎，可作2房間隔，昨日獲新一批「白居二」買家以338萬元搶購，呎價7630元，是屋苑2019年6月後綠表呎價新高個案。

綠表居屋市場方面，屯門及天水圍區連錄多宗新「白居二」搶盤個案，例如屯門龍門居12座高層F室，實用面積431平方呎，昨日以367.5萬元（未補地價）售出，呎價8527元，屬於同類單位今年次高個案。

前綫代理對新一批「白居二」購買力充滿信心，因為過去兩月多個居屋苑造價破頂，荃灣新居屋尚翠苑A座高層6室，實用面積511平方呎，以684.8萬元（未補地價）易手， 創屋苑歷史最高售價。

另外，居屋2020將推售4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7047個單位。去年錄得23.6萬分申請，超額32倍，由於新居屋有機會下月揀樓，屆時向隅客回落市場，勢必帶動綠表公、居屋價格進一步向好，成為新一輪樓市升浪推動力。

根據公開大學編制的「居屋公開價格指數」數據顯示，2、3月份綠表居屋指數跌勢回穩，相信相關指數4月份會反彈。

記者：黎煥成

欄名 : 樓市分析

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