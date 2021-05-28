拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 國際 16:05 2021/05/28 分享： 拜登（Joe Biden）今年初就任美國總統後，世界希望了解他與民主黨擊敗前總統特朗普（Donald Trump）的方法。相對之前有記者撰書指，拜登當選有運氣成分，但只將重點放在拜登一人身上，對民主黨內部卻較為零散，是次推薦的好書正好彌補不足。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與 2021/05/27 拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與 【新冠疫苗】俄州「谷針」百萬美元獎金得主出爐 2021/05/27 【新冠疫苗】俄州「谷針」百萬美元獎金得主出爐 【新冠疫苗】紐約州加碼抽獎 派大學獎學金促青少年打針 2021/05/27 【新冠疫苗】紐約州加碼抽獎 派大學獎學金促青少年打針 美國白宮首次 由黑人女同志主持記者會 2021/05/27 美國白宮首次 由黑人女同志主持記者會 德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街 2021/05/27 德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街 你可能感興趣 拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與 11:45 2021/05/27 拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與 【新冠疫苗】俄州「谷針」百萬美元獎金得主出爐 13:20 2021/05/27 【新冠疫苗】俄州「谷針」百萬美元獎金得主出爐 【新冠疫苗】紐約州加碼抽獎 派大學獎學金促青少年打針 14:25 2021/05/27 【新冠疫苗】紐約州加碼抽獎 派大學獎學金促青少年打針 最新專欄文章 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 2021/05/07 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 2021/04/30 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 請願示威 政治 拜登 美國 總統大選 美國民主黨 賀錦麗 奧巴馬 佩洛西 特朗普