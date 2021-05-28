拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針

拜登（Joe Biden）今年初就任美國總統後，世界希望了解他與民主黨擊敗前總統特朗普（Donald Trump）的方法。相對之前有記者撰書指，拜登當選有運氣成分，但只將重點放在拜登一人身上，對民主黨內部卻較為零散，是次推薦的好書正好彌補不足。

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