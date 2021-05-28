中信証券收集 A股走勢樂觀

中港股市近期投資氣氛回暖，尤以A股更為明顯。滬深300指數周二大升3%後，過去兩日仍上升，配合成交放量下，A股升勢仍未完，值得從中發掘投資機會。

滬深300指數昨升0.3%，收報5338點；科技相關指數

...