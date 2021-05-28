中信証券收集 A股走勢樂觀 名家專欄 2021/05/28 分享： 中港股市近期投資氣氛回暖，尤以A股更為明顯。滬深300指數周二大升3%後，過去兩日仍上升，配合成交放量下，A股升勢仍未完，值得從中發掘投資機會。 滬深300指數昨升0.3%，收報5338點；科技相關指數 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄧浩文 蕭悅潾 欄名 : 透視中港美 相關文章 福祿可以買入 虛擬商品一哥 今日 福祿可以買入 虛擬商品一哥 海吉亞前景佳 醫院拓展良好 今日 海吉亞前景佳 醫院拓展良好 你可能感興趣 福祿可以買入 虛擬商品一哥 今日 00:01 福祿可以買入 虛擬商品一哥 海吉亞前景佳 醫院拓展良好 今日 00:01 海吉亞前景佳 醫院拓展良好 最新專欄文章 透視中港美 - 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 2021/05/27 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 2021/05/26 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 透視中港美 - 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 2021/05/26 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 2021/05/25 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 2021/05/25 【港交所股價】港交所估值築底 靜極思動股價挾升半成 證券商 港股 A股 廣發証券（01776） 中金公司（03908） 中信証券（06030） 人民幣 瑞銀 銀行 美元