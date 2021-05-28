【走馬大灣區】科創產業存「卡脖子」風險 河套合作區助破局？

大灣區貴為全國科技創新高地，前景備受看好，甚至用來與紐約、東京等灣區比較。深圳市長覃偉中上周在市人大會議的講話，再次提到「卡脖子」問題，讓人反思大灣區科創有短板。近期被屢次提起的深港科技創新合作區，正聚焦多項上游的先進技術研發，或是破困的鑰匙。

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