【走馬大灣區】科創產業存「卡脖子」風險 河套合作區助破局？ 中國 08:00 2021/05/28 分享： 大灣區貴為全國科技創新高地，前景備受看好，甚至用來與紐約、東京等灣區比較。深圳市長覃偉中上周在市人大會議的講話，再次提到「卡脖子」問題，讓人反思大灣區科創有短板。近期被屢次提起的深港科技創新合作區，正聚焦多項上游的先進技術研發，或是破困的鑰匙。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【走馬大灣區】深圳「十四五」攻科創 與港優勢互補 2021/05/20 【走馬大灣區】深圳「十四五」攻科創 與港優勢互補 【走馬大灣區】「港藥通」打通粵港醫療經脈 解港人北上看病憂 2021/03/25 【走馬大灣區】「港藥通」打通粵港醫療經脈 解港人北上看病憂 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 2021/04/01 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 【走馬大灣區】數字人幣跨境支付 港人使用恐欠誘因 2021/04/08 【走馬大灣區】數字人幣跨境支付 港人使用恐欠誘因 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 2021/04/16 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 你可能感興趣 【走馬大灣區】深圳「十四五」攻科創 與港優勢互補 08:00 2021/05/20 【走馬大灣區】深圳「十四五」攻科創 與港優勢互補 【走馬大灣區】「港藥通」打通粵港醫療經脈 解港人北上看病憂 08:00 2021/03/25 【走馬大灣區】「港藥通」打通粵港醫療經脈 解港人北上看病憂 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 08:00 2021/04/01 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 科技行業 創新科技及應用 醫療科技 晶片 大灣區 人工智能 香港 日本 大數據 華為