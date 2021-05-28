比特幣變黃金？ 挖礦耗電非障礙 名家專欄 2021/05/28 分享： Tesla創辦人馬斯克早前在Twitter發文，稱曾與幣界人士討論如何解決比特幣的環保問題，更形容似乎有望成事。這位強大的比特幣界KOL帖文一出，幣價馬上有反應，當日一度由3.8萬美元抽升至3.96萬 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 為開東京奧運 日本應作犧牲？ 2021/05/27 為開東京奧運 日本應作犧牲？ 國金札記 - B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 2021/05/26 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 國金札記 - 白俄羅斯鬥歐盟 航空業恐陷地雷陣 2021/05/25 白俄羅斯鬥歐盟 航空業恐陷地雷陣 國金札記 - 以巴衝突暫緩 長期根源仍難解 2021/05/24 以巴衝突暫緩 長期根源仍難解 國金札記 - 抽獎利誘打疫苗 重賞必有勇夫？ 2021/05/21 抽獎利誘打疫苗 重賞必有勇夫？ 虛擬貨幣 比特幣 黃金 Twitter Tesla 政府政策 電力 KOL 煤 馬斯克