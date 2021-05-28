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比特幣變黃金？ 挖礦耗電非障礙

名家專欄 2021/05/28

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Tesla創辦人馬斯克早前在Twitter發文，稱曾與幣界人士討論如何解決比特幣的環保問題，更形容似乎有望成事。這位強大的比特幣界KOL帖文一出，幣價馬上有反應，當日一度由3.8萬美元抽升至3.96萬

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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