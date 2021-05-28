  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

又有鐵路盤推 樓價再爆升?

名家專欄 14:00 2021/05/28

分享：

大圍站柏傲莊III 今日以貼近去年第2期首張價單開售，加價幅度相當克制，發展商繼續採取先量後價策略，預計今次銷售反應仍然會維持熱度，繼續帶動樓市升溫。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒
2021/04/27
多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒
大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？
2021/05/26
大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？

你可能感興趣

多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒
14:00 2021/04/27
多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒
大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？
09:00 2021/05/26
大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？

最新專欄文章

專家樓論 - 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客
2021/04/29
旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客
專家樓論 - 二手量跌價升 樓價乾升?
2021/04/20
二手量跌價升 樓價乾升?
專家樓論 - 大單位推動 一手交投浪接浪
2021/03/29
大單位推動 一手交投浪接浪
專家樓論 - 私宅空置率升 包租公冇運行?
2021/03/28
私宅空置率升 包租公冇運行?
專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞?
2021/03/09
破頂價又重現 樓市是好是壞?
柏傲莊III 樓價 成交 新世界 二手市場 一手市場 大圍

下一篇文章

升了25%還可買入嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版