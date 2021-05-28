又有鐵路盤推 樓價再爆升? 名家專欄 14:00 2021/05/28 分享： 大圍站柏傲莊III 今日以貼近去年第2期首張價單開售，加價幅度相當克制，發展商繼續採取先量後價策略，預計今次銷售反應仍然會維持熱度，繼續帶動樓市升溫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 2021/05/26 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 你可能感興趣 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 14:00 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 09:00 2021/05/26 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 最新專欄文章 專家樓論 - 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 專家樓論 - 二手量跌價升 樓價乾升? 2021/04/20 二手量跌價升 樓價乾升? 專家樓論 - 大單位推動 一手交投浪接浪 2021/03/29 大單位推動 一手交投浪接浪 專家樓論 - 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 柏傲莊III 樓價 成交 新世界 二手市場 一手市場 大圍