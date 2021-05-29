長實恒地勢強 樓市持續暢旺 名家專欄 2021/05/29 分享： 本地樓市持續回暖，本地地產股走勢佳。中原地產指出，近期本地樓市價量齊升，樓市已進入大牛市，料下月樓價有機會衝破歷史高位。本地地產股中，看好長實（01113）（圖一）及恒地（00012）（圖二）。 券商看 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄧浩文 蕭悅潾 欄名 : 透視中港美 相關文章 出貨強過同業 舜宇中綫吸納 今日 出貨強過同業 舜宇中綫吸納 時代天使招股 現代牙科先炒 今日 時代天使招股 現代牙科先炒 你可能感興趣 出貨強過同業 舜宇中綫吸納 今日 00:01 出貨強過同業 舜宇中綫吸納 時代天使招股 現代牙科先炒 今日 00:01 時代天使招股 現代牙科先炒 最新專欄文章 透視中港美 - 中信証券收集 A股走勢樂觀 2021/05/28 中信証券收集 A股走勢樂觀 透視中港美 - 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 2021/05/27 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 2021/05/26 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 透視中港美 - 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 2021/05/26 京東物流追揸沽 快手走勢尋啟示 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 2021/05/25 【快手股價】快手高位挫五成見上市新低 對京東物流股東的啟示 地產 樓價 恒生指數 恒基地產（00012） 長實集團（01113） 中原地產