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長實恒地勢強 樓市持續暢旺

名家專欄 2021/05/29

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本地樓市持續回暖，本地地產股走勢佳。中原地產指出，近期本地樓市價量齊升，樓市已進入大牛市，料下月樓價有機會衝破歷史高位。本地地產股中，看好長實（01113）（圖一）及恒地（00012）（圖二）。

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...

撰文 : 鄧浩文
蕭悅潾

欄名 : 透視中港美

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