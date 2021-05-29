中食賣可樂 夏天好生意

A、H股指數昨日衝高回落，短綫有壓力，但中期走勢仍然向好。而下周六為「芒種」，預示夏天將至，筆者認為冰凍汽水踏入旺季，自自然然想記可樂，中國食品（00506）在內地賣可口可樂，賣飲料可以保持未來盈利增

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