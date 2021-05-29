中食賣可樂 夏天好生意 名家專欄 2021/05/29 分享： A、H股指數昨日衝高回落，短綫有壓力，但中期走勢仍然向好。而下周六為「芒種」，預示夏天將至，筆者認為冰凍汽水踏入旺季，自自然然想記可樂，中國食品（00506）在內地賣可口可樂，賣飲料可以保持未來盈利增 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中廣核穩增長 政策重碳中和 2021/05/28 中廣核穩增長 政策重碳中和 中字股實力談 - 白雲山復甦 股價見30元 2021/05/27 白雲山復甦 股價見30元 中字股實力談 - 君安6厘息 可以追落後 2021/05/26 君安6厘息 可以追落後 中字股實力談 - 光環超值：市盈率4倍 股息8厘 2021/05/25 光環超值：市盈率4倍 股息8厘 中字股實力談 - 瑞聲值得買 重拾高增長 2021/05/22 瑞聲值得買 重拾高增長 中國食品（00506） 復星旅遊文化（01992） 招商證券（06099） 吉利汽車（00175） 瑞聲科技（02018） 光大環境（00257） 人民幣 天氣 美元