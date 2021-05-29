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中食賣可樂 夏天好生意

名家專欄 2021/05/29

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A、H股指數昨日衝高回落，短綫有壓力，但中期走勢仍然向好。而下周六為「芒種」，預示夏天將至，筆者認為冰凍汽水踏入旺季，自自然然想記可樂，中國食品（00506）在內地賣可口可樂，賣飲料可以保持未來盈利增

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中國食品（00506） 復星旅遊文化（01992） 招商證券（06099） 吉利汽車（00175） 瑞聲科技（02018） 光大環境（00257） 人民幣 天氣 美元

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