利好消息推動 二手價再上一層樓 名家專欄 14:00 2021/05/29 分享： 疫情放緩，量寬致游資充裕下，低息環境持續，多項利好因素持續令樓市熾熱，推動一、二手市場頻錄得高價個案，相信樓價有望在第三季破頂。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 銀行放水 助轉角市推升樓價 2021/05/25 銀行放水 助轉角市推升樓價 加薪少 制約樓價升幅？ 2021/05/26 加薪少 制約樓價升幅？ 樓價短期再創歷史新高 2021/05/28 樓價短期再創歷史新高 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 你可能感興趣 銀行放水 助轉角市推升樓價 14:00 2021/05/25 銀行放水 助轉角市推升樓價 加薪少 制約樓價升幅？ 01:00 2021/05/26 加薪少 制約樓價升幅？ 樓價短期再創歷史新高 01:00 2021/05/28 樓價短期再創歷史新高 最新專欄文章 專家樓論 - 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 專家樓論 - 樓價短期再創歷史新高 2021/05/28 樓價短期再創歷史新高 專家樓論 - 兩房價搶高 突破700萬元 2021/05/27 兩房價搶高 突破700萬元 專家樓論 - 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 2021/05/26 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 專家樓論 - 加薪少 制約樓價升幅？ 2021/05/26 加薪少 制約樓價升幅？ H按 柏傲莊II CCL 二手市場