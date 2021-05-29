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利好消息推動 二手價再上一層樓

名家專欄 14:00 2021/05/29

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疫情放緩，量寬致游資充裕下，低息環境持續，多項利好因素持續令樓市熾熱，推動一、二手市場頻錄得高價個案，相信樓價有望在第三季破頂。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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