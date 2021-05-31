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新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式

名家專欄 09:00 2021/05/31

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有發展商上周五突發公布，抽出觀塘南部新盤一個1房單位進行抽獎，以「打疫苗送樓」作招徠，引起全港熱話！據該發展商稱單位價值逾千萬元，加上位置市區，亦是新入伙盤，自然吸引市民留意！

...

欄名 : 樓市分析

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