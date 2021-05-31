新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 名家專欄 09:00 2021/05/31 分享： 有發展商上周五突發公布，抽出觀塘南部新盤一個1房單位進行抽獎，以「打疫苗送樓」作招徠，引起全港熱話！據該發展商稱單位價值逾千萬元，加上位置市區，亦是新入伙盤，自然吸引市民留意！ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤單日暫沽16伙 觀塘南部凱滙連沽兩伙 2021/05/26 新盤單日暫沽16伙 觀塘南部凱滙連沽兩伙 打疫苗送樓！信置華置捐觀塘凱滙 逾千萬豪宅作抽獎 9月1日前登記 (附申請資格) 2021/05/28 打疫苗送樓！信置華置捐觀塘凱滙 逾千萬豪宅作抽獎 9月1日前登記 (附申請資格) 你可能感興趣 新盤單日暫沽16伙 觀塘南部凱滙連沽兩伙 23:06 2021/05/26 新盤單日暫沽16伙 觀塘南部凱滙連沽兩伙 打疫苗送樓！信置華置捐觀塘凱滙 逾千萬豪宅作抽獎 9月1日前登記 (附申請資格) 17:08 2021/05/28 打疫苗送樓！信置華置捐觀塘凱滙 逾千萬豪宅作抽獎 9月1日前登記 (附申請資格) 最新專欄文章 新白居二出籠 勢成升市推動力 2021/05/27 新白居二出籠 勢成升市推動力 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 水向低流 細價車位受追捧 2021/05/25 水向低流 細價車位受追捧 下一站大圍站 2021/05/24 下一站大圍站 大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 2021/05/20 大企構「化整為零」 辦公室市場絕處逢生？ 凱滙第二期 凱滙第一期 招標 疫苗 觀塘