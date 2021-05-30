政客心態抗疫 注定犯錯不斷 國際 16:27 2021/05/30 分享： 不論任何國家的民眾，對民選政府大致上是寬容的，因為大部分人都是善忘，政府施政失誤再重大，很快會有新事件轉移公眾注意力，整件事很快被淡忘，從英國保守黨近期在地區選舉大勝便可清楚看到。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 2021/05/26 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 2021/05/25 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 你可能感興趣 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 16:05 2021/05/26 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 16:30 2021/05/25 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 16:05 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 疫情 政治 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國保守黨 約翰遜 疫苗