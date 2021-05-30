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政客心態抗疫 注定犯錯不斷

國際 16:27 2021/05/30

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不論任何國家的民眾，對民選政府大致上是寬容的，因為大部分人都是善忘，政府施政失誤再重大，很快會有新事件轉移公眾注意力，整件事很快被淡忘，從英國保守黨近期在地區選舉大勝便可清楚看到。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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