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第四波疫情完結  樓市升勢動力增

名家專欄 08:00 2021/05/31

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樓市重拾升軌，在疫情緩和下，經濟有望反彈，而一、二手樓市持續升溫，樓價短期破頂機會甚高。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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