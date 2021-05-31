第四波疫情完結 樓市升勢動力增 名家專欄 08:00 2021/05/31 分享： 樓市重拾升軌，在疫情緩和下，經濟有望反彈，而一、二手樓市持續升溫，樓價短期破頂機會甚高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【樓價指數】差估署樓價指數4月重上390點 按月再升0.4% 2021/05/27 【樓價指數】差估署樓價指數4月重上390點 按月再升0.4% 【樓價指數】中原：已進入大牛市 料6月突破歷史高位 2021/05/27 【樓價指數】中原：已進入大牛市 料6月突破歷史高位 【樓價指數】CCL連升5周後回軟0.09% 九龍跌逾1% 2021/05/28 【樓價指數】CCL連升5周後回軟0.09% 九龍跌逾1% 你可能感興趣 【樓價指數】差估署樓價指數4月重上390點 按月再升0.4% 10:15 2021/05/27 【樓價指數】差估署樓價指數4月重上390點 按月再升0.4% 【樓價指數】中原：已進入大牛市 料6月突破歷史高位 15:15 2021/05/27 【樓價指數】中原：已進入大牛市 料6月突破歷史高位 【樓價指數】CCL連升5周後回軟0.09% 九龍跌逾1% 16:13 2021/05/28 【樓價指數】CCL連升5周後回軟0.09% 九龍跌逾1% 最新專欄文章 專家樓論 - 愈貴愈買 今日 愈貴愈買 專家樓論 - 利好消息推動 二手價再上一層樓 2021/05/29 利好消息推動 二手價再上一層樓 專家樓論 - 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 專家樓論 - 樓價短期再創歷史新高 2021/05/28 樓價短期再創歷史新高 專家樓論 - 兩房價搶高 突破700萬元 2021/05/27 兩房價搶高 突破700萬元 一手市場 二手市場 差餉物業估價署 柏傲莊III 樓價 疫情 大圍 失業率