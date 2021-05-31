法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 國際 16:43 2021/05/31 分享： ▲ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 「種族滅絕」近期常遭西方提起，結果歐洲首先認了。法國及德國接連承認對非洲種族滅絕有責任，「良心發現」固是為了在道義上挽回分數，惟這也並非單純目標。法德今次事實上更「戴住頭盔」去認錯，能否擺脫陰影還待觀望。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 你可能感興趣 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 16:19 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 16:20 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 15:54 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 地緣政治 外交 種族主義 法國 盧旺達 德國 納米比亞 歐盟 歐洲 非洲