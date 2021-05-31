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法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？

國際 16:43 2021/05/31

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法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？

「種族滅絕」近期常遭西方提起，結果歐洲首先認了。法國及德國接連承認對非洲種族滅絕有責任，「良心發現」固是為了在道義上挽回分數，惟這也並非單純目標。法德今次事實上更「戴住頭盔」去認錯，能否擺脫陰影還待觀望。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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