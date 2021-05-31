  • 29°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火?

名家專欄 13:29 2021/05/31

分享：

滙豐 （00005） 於上周五期指結算日乍現突破，股價急升近4%一舉突破50元心理關口，以近全日高位50.8元收市，見52周新高。惟滙豐股價驚喜似乎維持不了多久，今早急回近3%，令股東驟覺空歡喜一場。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 即沽iBond 回報超乎你所想
今日
即沽iBond 回報超乎你所想
透視中港美 - 長實恒地勢強 樓市持續暢旺
2021/05/29
長實恒地勢強 樓市持續暢旺
透視中港美 - 中信証券收集 A股走勢樂觀
2021/05/28
中信証券收集 A股走勢樂觀
透視中港美 - 北水基金蓄勢 科技ETF列陣
2021/05/27
北水基金蓄勢 科技ETF列陣
【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快
2021/05/26
【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快
港股 銀行 美國 亞洲 恒生指數 指數期貨 經濟 目標價 亞洲市場 滙豐控股（00005）

下一篇文章

新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版