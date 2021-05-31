【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 名家專欄 13:29 2021/05/31 分享： 滙豐 （00005） 於上周五期指結算日乍現突破，股價急升近4%一舉突破50元心理關口，以近全日高位50.8元收市，見52周新高。惟滙豐股價驚喜似乎維持不了多久，今早急回近3%，令股東驟覺空歡喜一場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 即沽iBond 回報超乎你所想 今日 即沽iBond 回報超乎你所想 透視中港美 - 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 2021/05/29 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 透視中港美 - 中信証券收集 A股走勢樂觀 2021/05/28 中信証券收集 A股走勢樂觀 透視中港美 - 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 2021/05/27 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 2021/05/26 【港股拆局】A股回勇帶動港股 北水湧科技股蓄勢加快 港股 銀行 美國 亞洲 恒生指數 指數期貨 經濟 目標價 亞洲市場 滙豐控股（00005）