  • 27°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鐵路盤撐起大市  6月一手仍旺場

名家專欄 08:00 2021/06/01

分享：

6月份一手市場除了有多個大型新盤開售外，而且不少屬於有鐵路概念的項目，相信今個月一手交投氣氛有望更勝上月。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳
2021/05/27
沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳
【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起
2021/05/27
【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起
【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售
2021/05/31
【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售

你可能感興趣

沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳
14:18 2021/05/27
沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳
【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起
15:10 2021/05/27
【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起
【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售
19:21 2021/05/31
【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售

最新專欄文章

專家樓論 - 幾多歲買樓？
今日
幾多歲買樓？
專家樓論 - 第四波疫情完結 樓市升勢動力增
2021/05/31
第四波疫情完結 樓市升勢動力增
專家樓論 - 愈貴愈買
2021/05/31
愈貴愈買
專家樓論 - 利好消息推動 二手價再上一層樓
2021/05/29
利好消息推動 二手價再上一層樓
專家樓論 - 又有鐵路盤推 樓價再爆升?
2021/05/28
又有鐵路盤推 樓價再爆升?
星凱‧堤岸 柏傲莊 一手市場 元朗 新地 大圍 黃竹坑 發展商

下一篇文章

六月業績期機會多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版