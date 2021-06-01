鐵路盤撐起大市 6月一手仍旺場 名家專欄 08:00 2021/06/01 分享： 6月份一手市場除了有多個大型新盤開售外，而且不少屬於有鐵路概念的項目，相信今個月一手交投氣氛有望更勝上月。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳 2021/05/27 沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 2021/05/27 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售 2021/05/31 【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售 你可能感興趣 沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳 14:18 2021/05/27 沙田星凱‧堤岸6月推售 參考大圍站新盤價 水晶巴士行匀全香港宣傳 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 15:10 2021/05/27 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售 19:21 2021/05/31 【新盤票王】大圍站柏傲莊III暫收逾1.3萬認購 明加推逾90伙價單 最快周六開售 最新專欄文章 專家樓論 - 幾多歲買樓？ 今日 幾多歲買樓？ 專家樓論 - 第四波疫情完結 樓市升勢動力增 2021/05/31 第四波疫情完結 樓市升勢動力增 專家樓論 - 愈貴愈買 2021/05/31 愈貴愈買 專家樓論 - 利好消息推動 二手價再上一層樓 2021/05/29 利好消息推動 二手價再上一層樓 專家樓論 - 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 星凱‧堤岸 柏傲莊 一手市場 元朗 新地 大圍 黃竹坑 發展商