7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 國際 16:19 2021/06/01 分享： 美國的新冠疫苗接種進度一直理想，但近期同樣面臨接種樽頸，接種人數連續5周減少，過去一周平均每日有180萬人接種疫苗，遠低於4月日均310萬人的接種高峰。美國能否達到70%接種率的群體免疫基本要求，亦是總統拜登（Joe Biden）定下7月4日獨立日前的接種目標，無疑取決於三分一未接種者的意願。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 2021/05/30 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 耗電勁還耗電勁 比特幣未必不環保 2021/05/27 耗電勁還耗電勁 比特幣未必不環保 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 2021/05/26 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 2021/05/25 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 你可能感興趣 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 16:43 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 16:27 2021/05/30 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 耗電勁還耗電勁 比特幣未必不環保 16:05 2021/05/27 耗電勁還耗電勁 比特幣未必不環保 最新專欄文章 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 疫情 疫苗 拜登 美國