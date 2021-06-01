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7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？

國際 16:19 2021/06/01

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美國的新冠疫苗接種進度一直理想，但近期同樣面臨接種樽頸，接種人數連續5周減少，過去一周平均每日有180萬人接種疫苗，遠低於4月日均310萬人的接種高峰。美國能否達到70%接種率的群體免疫基本要求，亦是總統拜登（Joe Biden）定下7月4日獨立日前的接種目標，無疑取決於三分一未接種者的意願。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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