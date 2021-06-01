滙豐破頂急回 重組利好待現

滙豐（00005）上周五期指結算日乍現突破，股價急升近4%一舉突破50元心理關口，創52周新高（圖一）。惟滙豐股價驚喜似乎維持不了多久，昨急回近3%，令股東驟覺空歡喜一場。

滙豐期結日股價突破，觸發點是

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