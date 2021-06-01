滙豐破頂急回 重組利好待現 名家專欄 2021/06/01 分享： 滙豐（00005）上周五期指結算日乍現突破，股價急升近4%一舉突破50元心理關口，創52周新高（圖一）。惟滙豐股價驚喜似乎維持不了多久，昨急回近3%，令股東驟覺空歡喜一場。 滙豐期結日股價突破，觸發點是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比電潛力大：電子煙＋蘋果概念 今日 比電潛力大：電子煙＋蘋果概念 小米績優看俏 手機業務樂觀 今日 小米績優看俏 手機業務樂觀 你可能感興趣 比電潛力大：電子煙＋蘋果概念 今日 00:01 比電潛力大：電子煙＋蘋果概念 小米績優看俏 手機業務樂觀 今日 00:01 小米績優看俏 手機業務樂觀 最新專欄文章 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 2021/05/31 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 透視中港美 - 即沽iBond 回報超乎你所想 2021/05/31 即沽iBond 回報超乎你所想 透視中港美 - 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 2021/05/29 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 透視中港美 - 中信証券收集 A股走勢樂觀 2021/05/28 中信証券收集 A股走勢樂觀 透視中港美 - 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 2021/05/27 北水基金蓄勢 科技ETF列陣 本地銀行股 金融 港股 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 銀行 美元