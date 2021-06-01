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【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市

名家專欄 13:25 2021/06/01

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科技股沉寂多時再現生機，在科技藍籌股領漲下，港股6月開局向上，恒指半日升逾百點，續企穩29000關以上。北水料再成吸納科技股主力，港股通扭轉連續3個交易日淨流出走勢，今早再錄約30億元淨流入。

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欄名 : 透視中港美

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