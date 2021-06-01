【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 名家專欄 13:25 2021/06/01 分享： 科技股沉寂多時再現生機，在科技藍籌股領漲下，港股6月開局向上，恒指半日升逾百點，續企穩29000關以上。北水料再成吸納科技股主力，港股通扭轉連續3個交易日淨流出走勢，今早再錄約30億元淨流入。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐破頂急回 重組利好待現 今日 滙豐破頂急回 重組利好待現 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 2021/05/31 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 透視中港美 - 即沽iBond 回報超乎你所想 2021/05/31 即沽iBond 回報超乎你所想 透視中港美 - 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 2021/05/29 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 透視中港美 - 中信証券收集 A股走勢樂觀 2021/05/28 中信証券收集 A股走勢樂觀 港股 美團－W（03690） 南方恒生科技（03033） 恒生科技指數 新經濟 新經濟股 港股通 恒生指數 指數 吸資